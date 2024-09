Eleições: Dr. Ruy Costa participa de série de entrevistas de candidatos a prefeito de Três Lagoas

O candidato à prefeitura de Três Lagoas pelo DC, Dr. Ruy Costa participou da rodada de entrevistas, promovida pelo Grupo RCN, na cobertura das Eleições 2024. A entrevista foi no programa RCN Notícias, no estúdio da rádio Cultura FM 106,5, com transmissão simultânea na TVC HD, Canal 13.1, nesta quarta-feira (2).

A série de entrevistas é conduzida pelas jornalistas Ana Cristina Santos e Kelly Martins. O candidato da Democracia Cristã respondeu questionamentos sobre educação, infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, indústria, turismo e entidades, em dois blocos de 30 minutos cada.

Na semana passada, em 18 de setembro, o entrevistado da série foi o candidato Cassiano Maia (PSDB). O próximo entrevistado será o candidato do PSTU, Professor Vitor, na quarta-feira (02/10), a partir das 7h.

Confira a entrevista abaixo: