Em Três Lagoas, projeto desenvolve trabalhos de prevenção ao suicídio em escola

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro, mas as ações acontecem durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha contra o estigma do suicídio no mundo. Em 2024, o lema é 'Se precisar, peça ajuda'. Em Três Lagoas, várias ações estão sendo desenvolvidas, incluindo um projeto de prevenção ao suicídio, depressão e automutilação, realizado na Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (Jomap).

No programa RCN Notícias desta terça-feira (10), transmitido pela TVC HD Canal 13.1 e pela rádio Cultura 106,5, a psicóloga Carla Zafalon comentou que setembro é um mês dedicado à valorização da vida. "Sabemos que, devido à correria e ao estresse do dia a dia, a saúde mental precisa ser priorizada. Esses fatores contribuem para o aumento de distúrbios e patologias", explicou a psicóloga.

Ao longo deste mês, várias instituições buscam desenvolver ações para propagar informações sobre o tema. Segundo Carla, os profissionais de saúde mental trabalham o ano inteiro e desenvolvem ações com os alunos nas escolas, promovendo encontros entre jovens, pais e servidores. "Há uma grande participação, e isso nos deixa muito felizes. O objetivo principal é criar um espaço de escuta e acolhimento", afirmou.

Nesses encontros, são discutidos diversos problemas que as pessoas podem enfrentar, como depressão, baixa autoestima e ansiedade, sentimentos que têm se tornado comuns devido à pressão e às cobranças em relação ao desempenho escolar, vestibular, relacionamentos afetivos e familiares, além de outros conflitos próprios da juventude.

"Precisamos olhar com muito cuidado e atenção para crianças, jovens e adultos que já apresentam sintomas de depressão. É importante reforçar que depressão é uma doença, não uma 'frescura' ou falta do que fazer. Alguém em estado depressivo sofre alterações cerebrais e químicas, e precisa de ajuda. Devemos estar atentos, junto com as famílias", concluiu a psicóloga.

