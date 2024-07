Empresários falam sobre do empreendimento Park das Águas

Em entrevista ao programa RCN Notícias, desta sexta-feira (5), o gerente executivo industrial da Suzano em Mato Grosso do Sul, Eduardo Ferraz, e o empresário do ramo de eventos em Três Lagoas, Manoel Custódio de Queiroz Neto, falaram sobre empreendimento Park das Águas, antiga Pousada do Tucunaré. Os empresários são sócios no empreendimento.

Neto é proprietário do Papillon Eventos, que foi criado em 1986 e já tem 34 anos de atividades no ramo . Agora, em uma sociedade com Eduardo Ferraz, adquiriram o Park das Águas.

“Nosso entusiasmo pelo turismo é para fomentar essa cadeia em Três Lagoas, que tem um grande potencial turístico, principalmente, com mais uma onda de crescimento que a cidade está passando”, pontuou Eduardo Ferraz.

A intenção dos empresários é explorar os potenciais de Três Lagoas não somente no ramo de eventos, mas como em diversos negócios que contribuem para potencializar o turismo na cidade.

“Três Lagoas é uma cidade riquíssima com potencial turístico, falta ser explorado. A iniciativa privada é fundamental para isso, claro o poder público faz a sua parte, mas vem muito da iniciativa privada”, ressaltou Neto.

