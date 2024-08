Empresas abrem mais do que fecham em Três Lagoas, avalia presidente de Associação Comercial

Em entrevista ao programa RCN Notícias, desta quarta-feira (28), transmitido pela TVC HD, Canal 13.1, e pela rádio Cultura FM 106,5, o empresário e contador Diego Barbosa, presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), avaliou que empresas abrem mais do que fecham no município.

Segundo o presidente, apesar do índice de fechamento, o saldo é positivo com a abertura de novas empresas no município. “Percebemos esse resultado principalmente em empresas que possuem contratos fixos atendendo indústrias, o que fomenta bastante o nosso setor econômico, ao contrário de empresas do varejo, que não têm garantia de contrato fixo e dependem de ações do cotidiano”, explicou.

Barbosa detalhou ainda que o setor do varejo sofre com a perda do poder de consumo, o que causa muita rotatividade e mudança de ramo e CNPJ. “Muitos empresários sofrem no varejo porque os consumidores, na hora de comprar, priorizam o essencial, como alimentação e produtos de limpeza, e acabam deixando de lado outros produtos”, avaliou.

Outra possibilidade de fechamento de empresas ocorre quando o empresário cria o negócio imaginando um resultado específico e, ao não obtê-lo, fecha para reavaliar e criar uma nova estratégia. Além disso, os altos valores de aluguel de imóveis no centro da cidade também contribuem para a mudança de localização das empresas.

Mesmo assim, a associação conseguiu um aumento de 15% no número de associados, totalizando 342 membros Além disso, a associação conta com a participação de cerca de 6 mil empresas de pequeno e médio porte e aproximadamente 500 de grande porte, todas usufruindo dos diversos benefícios oferecidos.

Veja mais na entrevista abaixo: