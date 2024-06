Encontro de Carros Antigos promove a 12º edição no balneário municipal

Neste sábado (22) e domingo (23), será realizado a 12ª edição do Encontro de Carros Antigos, no Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox", em Três Lagoas. O evento contará com apresentações musicais de quatro bandas ao longo dos dois dias.

No dia 22 de junho, a programação começa às 14h e vai até às 16h. No dia 23 de junho, o evento será realizado das 8h às 22h. A entrada é gratuita, mas os participantes que desejarem contribuir com a Rede Feminina de Combate ao Câncer podem levar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Segundo o presidente do Clube de Carros Antigos, Ruiolan do Nascimento Garcia, espera-se a presença de mais de 250 três-lagoenses, além de visitantes de outras regiões. No ano passado, o evento contou com 232 participantes. Garcia destaca que este ano haverá novos modelos de carros, como Camaro e Impala, que não foram exibidos na última edição.

Três Lagoas possui muitos colecionadores de carros antigos, de acordo com Ruiolan. "Há muitos que colecionam, mas não expõem; guardam apenas para si." Atualmente, o clube de carros antigos tem 28 associados, mas apenas 10 são membros ativos.

