Equipe de atletismo de Três Lagoas é destaque em torneio paulista

Recentemente, o atletismo de Três Lagoas foi destaque na Liga Regional Paulista de Atletismo, realizada em Junqueirópolis (SP), no dia 30 de junho. A equipe da Prefeitura de Três Lagoas, da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), composta por jovens com idades entre 7 e 17 anos e também atletas acima dos 18 anos, conquistou mais de 20 medalhas.

Com os resultados, a cidade terminou a competição com o melhor desempenho entre os 12 municípios participantes, que são: Pereira Barreto, Junqueirópolis, Lucélia, Mirandópolis, Dracena, Andradina, Assis, Lutécia, Osvaldo Cruz, Palmital e Rancharia.

Continue Lendo...

De acordo com o técnico da Sejuvel, Reynaldo Abraão, "estamos desenvolvendo um trabalho importante na Secretaria de Esportes, junto com o professor Alex Neres da Cruz, que coordena a equipe de base. Nosso foco são crianças de 7 a 16 anos, e temos participado da Liga Paulista. Já estamos na quarta etapa e, graças a Deus, conquistamos mais 20 medalhas nesta competição. Tivemos menina de 8 anos participando e ganhando medalha, nosso revezamento infantil de 7 a 10 anos também trouxe medalhas, e nossos atletas até 14 anos se destacaram. A Júlia foi campeã na prova dos 800 metros, e ao todo, foram 20 medalhas. Estamos levando o nome do nosso município a competições fortes no interior paulista, priorizando as crianças para que elas ganhem gosto pelo esporte e, no futuro, possam representar a cidade em competições nacionais, como a Vitória".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto é gratuito para toda a população. “Trabalhamos principalmente com as crianças menores na Associação Desportiva Noroeste (Aden), junto com o professor Alex, que se dedica mais às turmas de 7 a 12 anos. Atendemos essa clientela na parte da manhã, nas quartas e sextas-feiras, a partir das 7h30, e na parte da tarde, nas terças e quintas-feiras, a partir das 16h. Agradecemos aos pais que trazem e levam as crianças para participar da escolinha de atletismo. Temos uma parceria muito positiva e ficamos muito contentes com o trabalho que o professor Alex vem realizando com essas crianças”.

Reynaldo frisa que a escolinha de atletismo não atende apenas crianças. “Nós continuamos esse trabalho com a turma maior, competindo com atletas de 17 a 19 anos. As competições abrangem uma faixa etária ampla, de 7 até 70 anos, incluindo várias categorias. Vemos filhos competindo junto com suas mães, mostrando que é uma competição inclusiva que atende a todos”.

O técnico comenta sobre o desempenho da equipe. "Nós já temos algumas referências importantes na categoria menor de 18 anos, como a Júlia e a Amanda, que têm se destacado nas competições. Estamos sempre buscando novos talentos e preparando nossos atletas para grandes desafios, como a Vitória, que se prepara para o Campeonato Estadual Sub-23 deste mês. Este evento é uma etapa seletiva para o Campeonato Nacional que ocorrerá em Bragança no próximo mês. Trabalhamos com crianças a partir de 6 anos até jovens de 18 anos, sempre com o objetivo de levar o nome do município a novos patamares".

Os atletas já estão aguardando as próximas grandes competições, segundo Reynaldo. "Atualmente, nossa equipe está se preparando para quatro importantes campeonatos brasileiros. Teremos a participação no Brasileiro Sub-23, no Brasileiro Escolar de 12 a 14 anos e no Brasileiro Sub-1, ambos em Recife (PE), além do Brasileiro de 15 a 17 anos, em João Pessoa (PB)”.

Destaques da competição

Quadro de Medalhas Individuais

Julia Rebeca: 1º lugar nos 800 metros

Gabriel Saraiva: 1º lugar nos 100 metros

Nicoly: 2º lugar no arremesso do peso

Samantha Lima: 2º lugar no arremesso do peso

Arthur Ferraz: 2º lugar nos 80 metros

Maria Eduarda: 2º lugar no salto em distância e 4º lugar nos 80 metros

Isabela: 3º lugar no arremesso do peso

Aghata: 3º lugar no salto triplo

Ingridi: 4º lugar no salto em distância

Pedro: 4º lugar no arremesso do peso

Vitor Garcia: 4º lugar nos 80 metros

Kawã Sieves: 5º lugar nos 800 metros

Tayan Lining: 5º lugar no arremesso do peso

Amanda: 5º lugar no arremesso do peso

Regiane: 5º lugar nos 800 metros

Revezamentos

2º lugar revezamento até 10 anos: Kauany, Mariana, Eloa e Lays

4º lugar revezamento masculino até 14 anos: Tiago, Arthur, Lucas e Vitor

4º lugar revezamento feminino até 14 anos: Emanuely, Evelyn, Maria Eduarda e Julia Rebeca

Veja a reportagem abaixo: