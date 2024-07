Equipes de Três Lagoas sub-15 é campeã e sub-17 vice-campeã da Copa Pantanal de Vôlei Feminino

Equipes de vôlei feminino de Três Lagoas foram destaques na Copa Pantanal de Vôlei, realizado entre os dias 4 e 7 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. O time sub-15 foi campeão da categoria. O time sub-17 terminou o torneio como vice-campeão da categoria.

A Copa Pantanal de Vôlei é organizada pela Federação de Vôlei. A competição reuniu 30 equipes, nas modalidades masculino e feminino, com a presença de atletas de diversos lugares do estado. O técnico, Adilson Machado, enalteceu a atuação das duas equipes de Três Lagoas no torneio estadual.

“Tivemos ótimos resultados, porque é uma competição muito difícil, onde estão as melhores equipes do estado. Foi mais ou menos uma preparação para os campeonatos estaduais deste ano, em setembro para o sub-17 e em novembro para o sub-15”, destacou o técnico Adilson.

Veja mais na entrevista abaixo: