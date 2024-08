Escola Sesi de Três Lagoas oferece bolsas de estudo integrais gratuitas

A Escola Sesi de Três Lagoas está com vagas abertas para bolsas de estudo integrais (100%) destinadas a alunos de famílias carentes e integrantes da rede pública municipal e estadual, ou estudantes com bolsa integral em escolas particulares. Ao todo, são oferecidas 30 vagas gratuitas.

As inscrições vão até o dia 6 de setembro e podem ser feitas na secretaria das escolas onde os alunos estudam, seguindo as etapas de documentação necessárias. O gerente da Escola Sesi, Messias Weber dos Santos, reforçou que essas vagas são voltadas para a região da Costa Leste, abrangendo escolas de Três Lagoas e Aparecida do Taboado.

Entre os critérios de seleção, os alunos devem ter uma média mínima de seis em todos os componentes curriculares durante o ano letivo. "Eles podem se transferir para a nossa escola e concluir o ano letivo aqui. Nosso foco são crianças de famílias de baixa renda. Queremos potencializar o estudo, com foco também nos vestibulares", explicou o gerente do Sesi.

