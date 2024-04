Escolas estaduais de Três Lagoas serão reformadas neste ano

Em Três Lagoas, três escolas estaduais estão programadas para passar por reformas, como parte de um plano de investimento liderado pelo governador Eduardo Riedel. Com um aporte financeiro de R$ 500 milhões, o objetivo é reformar todas as escolas estaduais até o final do mandato atual, previsto para 2026.

Iniciado em 2023, o programa continua com investimentos milionários este ano, conforme afirmado pelo Secretário de Estado de Educação, Hélio Daher. “O processo da reforma já está em andamento. Neste ano, está sendo investido R$ 200 milhões, totalizando R$ 500 milhões se somado com o investimento do ano passado. O objetivo é entregar todas as escolas estaduais reformadas até o final da gestão do Eduardo Riedel”.

Continue Lendo...

No município, as escolas Afonso Pena, João Tomes e João Dantas Filgueiras já foram incluídas na lista de reformas, que será ampliada. A Escola Luiz Lopes de Carvalho concluiu recentemente as obras de reforma geral e o prédio será entregue aos alunos esta semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a coordenadora regional de Educação, Marizeth Bazé, neste ano, está previsto um investimento de cerca de R$ 30 milhões nas reformas das escolas João Magiano Pinto, Edwards Corrêa e José Ferreira.

A Escola Estadual Professor João Magiano Pinto será a próxima a passar por reformas, com uma licitação avaliada em R$ 9,9 milhões. As obras devem começar nesta primeira quinzena de abril.

Devido à extensão da reforma, os alunos serão transferidos temporariamente do prédio e divididos em dois grupos: os do ensino médio irão para um galpão na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, atrás do quartel, enquanto os do ensino fundamental serão realocados para salas de aula no Senai.

As obras têm previsão de um ano para serem concluídas, de acordo com a publicação oficial. Com mais de 1,3 mil alunos matriculados e 54 anos de fundação, esta será a primeira vez em mais de duas décadas que a escola será totalmente reformada.

A diretora da unidade, Lourdes Neris, expressou satisfação com a reforma, destacando que atende a um desejo de longa data da comunidade escolar. As outras escolas estaduais ainda aguardam a conclusão do processo de licitação para iniciar as obras.

Confira a reportagem abaixo: