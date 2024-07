Espetáculo teatral infantil gratuito será realizado em Três Lagoas

A peça teatral infantil premiada "Os Saltimbancos" será realizada, em 3 de agosto, às 17h, no galpão da NOB, no Centro de Três Lagoas. A entrada é gratuita. Sob o comando da Cia Cyntilante, a peça foi premiada como melhor espetáculo e melhor atuação no Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora.

A realização é fruto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo de Minas Gerais e a Fundação ArcelorMittal. A apresentação será acessível em libras, segundo a organização.

Sinopse

Embalados por melodias de Chico Buarque na versão brasileira - em uma releitura do clássico "Os músicos de Bremem", dos irmãos italianos Grimm -, Jumento, Cachorro, Galinha e Gata decidem ir à cidade para se tornarem músicos e ensinam sobre união, solidariedade, justiça e diversidade com muita cantoria e sapateado.