Estátua de Ramez Tebet é alvo de vandalismo em Três Lagoas

O monumento em homenagem ao ex-senador e ex-prefeito Ramez Tebet, em Três Lagoas, foi alvo de vandalismo, na manhã desta segunda-feira (10). A estátua, que fica no Centro da cidade, na praça que leva o nome do ex-político sul-mato-grossense, estava enrolada com papel higiênico e com uma parte do rosto danificada. Os olhos foram perfurados e pintados.

Além disso, algumas pessoas que passaram pela praça, no início da manhã, relataram ao JPNews que havia uma garrafa de plástico de bebida alcoólica pendurada em uma das mãos da estátua. A cena chamou a atenção dos moradores.

Continue Lendo...

Ainda não há informações sobre quem teria praticado o ato de vandalismo. A Polícia Militar deve ser acionada para apurar. De acordo com o Artigo 163, do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito a prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena varia de seis meses a três anos de detenção, além das agravantes. Apesar de ser crime, em Três Lagoas, são inúmeros os casos de vandalismo ao patrimônio público.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, os atos de vandalismo causam um prejuízo de R$ 40 mil por mês aos cofres do município. O ex-político morreu em 2006 e é pai da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ramez atuou como prefeito de Três Lagoas, governador de Mato Grosso do Sul, ministro e senador.