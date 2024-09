Estelionatários se passam por escritório de advocacia em Três Lagoas para aplicar golpes

A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas recebeu uma denúncia de fraude envolvendo uma advogada local. A ocorrência foi registrada, ba tarde desta terça-feira (10). A vítima, que atua como profissional autônoma em um escritório de advocacia, relatou que pessoas não identificadas estão se passando por ela e utilizando o nome do escritório para aplicar golpes.

De acordo com o relato da profissional, desde o início do mês de setembro de 2024, suspeitos estariam usando o nome do escritório para solicitar transferências bancárias a clientes, alegando a necessidade para liberação de alvarás judiciais. As solicitações foram feitas por meio dos números de telefone (67) 9974-1593 e (67) 9645-2014, através do aplicativo WhatsApp.

Para combater a fraude, a advogada divulgou uma nota de esclarecimento para os clientes alertando sobre o uso indevido do nome e logomarca do escritório. Ela também orientou as vítimas a registrarem boletins de ocorrência para formalizar o golpe.

O caso está sendo investigado para identificar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis contra a fraude.

Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) tem alertado toda a sociedade para esse tipo de golpe, em que um fictício advogado entra em contato por meio do WhatsApp e comunica sobre várias ações, entre elas, uma suposta autorização de processo que se encontra em fase de pagamento. A OAB também adverte-se a necessidade de todos os profissionais da área se manterem em alertas, bem como alertarem os clientes, para que não se repassem dados sensíveis ou valores sem a confirmação da vericidade dos contatos.