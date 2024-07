Estudantes de graduação e pós-graduação da UFMS já podem renovar a matrícula

Nesta segunda-feira (22) e, na terça-feira (23), estudantes da graduação e pós-graduação devem renovar as matrículas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O procedimento deve ser feito exclusivamente on-line e o acesso poderá ser por celular, tablet ou computador, com o Passaporte UFMS.

“Todos os estudantes devem renovar a matrícula. Caso não renovem, poderão perder o vínculo com a universidade. Mesmo que haja disciplinas com reposição de aulas, os estudantes devem realizar a matrícula nas disciplinas do segundo semestre”, explica o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

Para a graduação presencial ou a distância, a renovação deve ser feita no Sistema Acadêmico (Siscad). Os estudantes selecionam as disciplinas diretamente no Siscad, com atenção para os horários de oferta para que não haja conflitos. “Todos devem ficar atentos ao prazo para a realização da renovação da matrícula. Caso tenham alguma dúvida, devem procurar imediatamente o coordenador de curso ou a Coordenadoria de Gestão Acadêmica da unidade onde o mesmo é ofertado”, reforça.

Nos dias 29 e 30 de julho será realizada a segunda etapa da renovação de matrícula para realização de ajustes. “Os estudantes que não foram contemplados com uma vaga na primeira etapa, podem concorrer novamente, caso haja vagas disponíveis”, explica Cristiano.

Pós-graduação

Já quem está cursando pós-graduação na UFMS, os procedimentos dependem da situação do estudante. “Há procedimentos distintos para os regulares que irão cursar disciplinas e regulares que irão apenas renovar o vínculo com o curso”, ressalta a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Ligia Rodrigues Macedo.

“No caso de estudantes de mestrado e doutorado que irão realizar disciplinas, basta acessar a página da Pós-Graduação, ir no campo Solicitar matrícula, após logar com o Passaporte UFMS, selecionar a opção Solicitar como aluno regular do curso, escolher as disciplinas desejadas e confirmar a solicitação de matrícula. Posteriormente, no prazo previsto no Calendário Acadêmico, o orientador irá dar anuência na solicitação de matrícula do estudante e, por fim, a secretaria dos programas irá confirmar a matrícula até 31 de julho”, detalha Maria Lígia.

De acordo com a pró-reitora, estudantes de mestrado e doutorado que já concluíram as disciplinas e precisam apenas renovar o vínculo com cursos devem acessar a página da Pós-Graduação, com Passaporte UFMS, entrar no campo Vínculo com cursos e solicitar a renovação de matrícula. Posteriormente, a secretaria dos programas irá confirmar a matrícula.

Para estudantes na modalidade Aluno Especial, o procedimento é similar aos regulares. “[Eles] deverão acessar a mesma área citada anteriormente. Entretanto, enquanto o aluno regular irá escolher a opção de seu curso, o aluno especial irá escolher a opção Solicitar como Aluno Especial e os procedimentos seguintes são iguais para os dois casos”, comenta Maria Lígia.

Caso o estudante tenha cometido algum equívoco no processo, é possível fazer a correção. “É muito comum os estudantes retornarem ao ambiente de matrícula após terem feito a confirmação e sair sem salvar novamente. Quando o estudante faz isso, sua matrícula deixa de constar como salva. Portanto, toda vez que acessar o ambiente de matrícula, deverá clicar no botão Finalizar Matrícula e, na página seguinte, Confirmar Solicitação de Matrícula”, orienta a pró-reitora.

*Informações da UFMS.