Estudantes do IFMS conquistam medalhas de ouro em competições nacionais de astronomia

No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), dois alunos foram medalhistas de ouro. Victor Hugo conquistou a medalha na prova escrita da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA) e também uma segunda medalha na Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog), esta em parceria com Guilherme Risério, ambos de 18 anos.



A Mobfog acontece todos os anos no IFMS, com foco nos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, em que os estudantes desenvolvem um foguete utilizando bicarbonato de sódio e vinagre. O objetivo dessa prática é familiarizar os alunos com a escola técnica. Os estudantes podem participar durante todo o período que estiverem no IFMS, aperfeiçoando suas técnicas. Neste ano, o foguete dos medalhistas ultrapassou os 320 metros.

Além disso, o instituto incentiva a participação na OBA por meio de grupos de estudos organizados pelo professor doutor Maycon Rotta e pelo mestre Joel Becker. A universidade conta com uma estrutura voltada a projetos de astronomia e dispõe de um telescópio para uso dos alunos.

Em 16 de outubro, ocorrerá a etapa nacional da Mobfog, no Rio de Janeiro, e Guilherme compartilhou sua experiência em edições anteriores e a expectativa de quebrar o recorde carioca de mais de 500 metros. Ele explicou: "Para chegar este ano e quebrar várias barreiras, não só do IF de Três Lagoas, mas também dos Institutos Federais de Mato Grosso do Sul. Isso me motivou a me empenhar cada vez mais, e este ano quero bater o recorde brasileiro da Mobfog".



O estudante Victor Hugo espera conquistar sua segunda medalha consecutiva de ouro na OBA. Ele obteve a maior nota na prova de 2023, com nove pontos. Neste ano, superou seu próprio desempenho, alcançando nove e meio, e compartilha sua rotina de estudos, "geralmente, estudamos dois ou três dias na semana, por duas a três horas, usando principalmente livros de física, e mantemos isso por muito tempo, sem deixar atrasar. É importante manter um ritmo contínuo. Este ano já fiz a prova, tirei nove e meio, e vamos ver o que vai acontecer agora. Aparentemente, já conquistei a medalha de ouro".