Exposição Agropecuária marca os 167 anos de Paranaíba

Paranaíba comemora no dia 4 de julho, 167 anos de emancipação político-administrativa, com a 60ª Expopar (Exposição Agropecuária de Paranaíba) e 20ª Expoleite. A feira no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira abriu os portões ao público na quinta-feira (27), com o Leilão Nelore e Cruzamento Industrial. A cidade festeja o aniversário com show gratuito no dia 6 de julho, no recinto de exposições.

Ainda na programação de festejos está a 33ª Cavalgada Municipal, no domingo (30). O evento já tem confirmada a participação de cerca de 20 comitivas e 500 cavaleiros da cidade e região, como São Sebastião do Pontal e Carneirinho (MG), Aparecida do Taboado, Inocência e Cassilândia. O percurso de quatro quilômetros começará nos altos da Avenida Três Lagoas e seguirá até a Praça Armindo Alves de Souza (Praça da Lacal). Durante o trajeto serão montadas estruturas para acomodar o público e será ofertada água aos participantes ao longo do percurso.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, destaca que a ocupação do solo em Paranaíba tem mudado, com transformação da matriz agropecuária. “A cana de açúcar, citricultura, eucalipto, irrigação e soja estão aumentando no município e nisso o pasto está saindo e precisamos pensar nessa transformação. Por isso, estamos oferecendo diversas palestras para os produtores rurais adquirirem conhecimento”, destacou.

Neste mês de junho houve a inauguração de obras para comemorar o aniversário da cidade, como a reforma da Praça “Armante Ferreira Chaves”, conhecida popularmente como “Praça da Escola Gustavo”. As obras incluíram a manutenção geral das instalações, como pintura, substituição de piso, jardinagem e verificação das instalações de iluminação elétrica, no valor de R$ 588.859,24.

Encerrando as comemorações, uma missa em ação de graças será celebrada no dia 4 de julho, às 18h, no salão Paroquial do Centro. O local foi escolhido por conta da reforma da Igreja Matriz Sant’Ana.