Faltam vagas em hotéis para atender grandes eventos

Três Lagoas, cidade em constante crescimento em Mato Grosso do Sul, tem enfrentado o problema da falta de vagas em seus hotéis para atender à alta demanda gerada por grandes eventos, como a “Parada Geral” das fábricas de celulose, entre outros.

Devido à capacidade limitada nos hotéis locais, os organizadores do Show Florestal, Feira da Indústria do Eucalipto, cogitam realizar o evento em Campo Grande. No entanto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Abrasel de Três Lagoas tentam negociar com os organizadores para que o evento seja realizado na Capital Nacional da Celulose, onde estão as grandes indústrias.

O presidente da Abrasel, Marcus Antônio Júnior, disse que tem conversado com os organizadores do Show Florestal, para mostrar que Três Lagoas consegue atender a demanda do evento. Ele informou que a cidade tem de três a quatro hotéis considerados classe A, que é a maior demanda das pessoas que participam do Show Florestal. No entanto, ressaltou que existem outros de classe B, entre outras categorias. Além desses, Marcus destacou os muitos alojamentos na cidade, iguais ou melhores que muitos hotéis. Além disso, afirma que as cidades próximas à Três Lagoas, no interior paulista, atendem essa demanda tranquilamente.

Além dos eventos de negócios, Três Lagoas terá uma demanda por serviços, incluindo a rede hoteleira, devido à construção da fábrica de celulose da Arauco em Inocência, que não dispõe de hotéis para atender essa demanda.

Apesar dessas constatações, o presidente da Abrasel diz que hotéis não podem ser construídos só para atender demanda de grandes eventos. Ele pontuou que, embora esses eventos tragam fluxos significativos de turistas que elevam a taxa de ocupação dos hotéis, essa demanda é temporária. “A gente enxerga como uma oportunidade a construção dessas fábricas e temos certeza que vai aumentar o número de hotéis. No entanto, não se pode investir em hotéis para atender a demanda de um evento ou obra, em um determinado período”, argumentou.

Marcus destaca ainda que, juntando os hotéis e alojamentos, Três Lagoas tem muitos espaços, o suficiente para atender essas demandas. (ACS)