Família faz rifa para conseguir pagar médico psiquiatra a filha

A Raíssa Gabrielly Espíndola Cordeiro de Sousa, de 7 anos, sofre transtornos de opositor desafiador, ansiedade e hiperatividade, além de ter uma mancha no cérebro. Ela precisa ser atendida, urgente, por um médico especializado no caso, porém que não atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Após a Raíssa Gabrielly ter tido várias crises, inclusive, na escola. Ela foi levada no médico, onde também foi diagnosticada com espectro autista. A família dela está desesperada, pois a criança segue tendo uma série de crises, inclusive, se arranhando devido ao transtorno e não tem dinheiro para custear o tratamento da filha.

A família da Raíssa Gabrielly busca arrecadar R$ 2.800 para antecipar a consulta particular, que inclusive, já está agendada para o dia 17 de junho. “A gente está fazendo rifa de uma bicicleta que eu tenho, ela é nova, tem apenas um ano de uso. Estava vendendo-a para ajudar a pagar a consulta. Está difícil. Eu creio que Deus vai tocar no coração das pessoas para ajudar a gente”, pediu Vanessa Espíndola, mãe da Raíssa.

A família da Raíssa depende, exclusivamente, do trabalho do pai, que é mecânico industrial, mas por conta do desemprego, faz alguns bicos como marceneiro, e o dinheiro que entra só dá para pagar as contas e comprar o alimento. Enquanto isso, a menina vive sob efeito de medicação controlada.

A Vanessa se emociona ao ter que pedir ajuda das pessoas para tentar amenizar a dor da filha. Quem puder comprar um número da rifa ou ajudar com doação, o Pix da Vanessa é: (18) 98158-4340 .

Veja na reportagem abaixo: