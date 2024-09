Família faz 'vaquinha' para custear tratamento médico de bebê de 5 meses

A família da pequena Alana Mallmann do Reino de Souza, de 5 meses, está realizando uma 'vaquinha virtual' para custear o tratamento médico necessário para corrigir a deformidade na cabeça da bebê, diagnosticada como braquicefalia e plagiocefalia.

Segundo Bianca Mallmann, mãe de Alana, o procedimento cirúrgico é essencial para corrigir o problema a tempo. “Descobrimos essa condição durante consultas no posto de saúde. Comentei com o médico que a cabeça dela estava torta, e fomos orientados a consultar uma especialista”, explicou.

Continue Lendo...

A família já vendeu alguns bens para arrecadar recursos, mas ainda precisa de ajuda. O que ganham mal dá para cobrir as despesas básicas, já que apenas o pai de Alana trabalha e está fazendo horas extras para conseguir mais dinheiro.

“Pedimos a quem puder ajudar, seja com qualquer valor ou compartilhando a vaquinha para alcançar mais pessoas”, apelou a mãe. As doações podem ser feitas através do link [email protected].

Veja mais na entrevista abaixo: