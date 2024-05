Famílias receberão indenização devido às obras do contorno rodoviário

As obras do contorno rodoviário, em Três Lagoas, estão em execução e visam desviar o trânsito de caminhões do perímetro urbano, da avenida Ranulpho Marques Leal. A obra é planejada e aguardada há mais de 10 anos. Na divisa com o estado de São Paulo, o contorno vai passar por lotes no Cinturão Verde. Com isso, algumas famílias terão que deixam o local.

Diante disso, moradores do Cinturão Verde compareceram na Câmara Municipal na semana passada por duas ocasiões para protestar contra a saída dessas famílias. Elas são contrárias a um projeto de lei que tramita na Câmara que prevê, por exemplo, o aluguel social para as famílias que terão que deixar os lotes, assim como as demais que estiveram dentro dos critérios estabelecidos pela proposta.

O engenheiro do Dnit, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que as famílias que serão afetadas pela obra do contorno serão indenizadas. "Quando fizemos o primeiro cadastramento é a primeira avaliação que vale. As pessoas podem se desanimar, mas elas vão receber os referente ao ano de 2021, juntamente, com a correção monetária ao longo desse período", ressaltou.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: