Feira do Peixe deverá comercializar 10 toneladas de pescado nesta quinta-feira em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (28), em Três Lagoas, será realizada a 9ª Feira do Peixe, das 6h às 18h, sem intervalos, na feira central.

O evento é tradição nesta época do ano e oferece pescados com os melhores preços. A feira tem como objetivo oferecer à população um produto saudável, fresco e com preço justo, além de proporcionar ao produtor um local adequado para a comercialização durante o período de grande fluxo na Semana Santa, que antecede a Páscoa.

Continue Lendo...

Em 2023, mais de 10 mil kg foram comercializado na oitava edição. Neste ano, segundo o coordenador da feira central, Edvaldo Felix, a expectativa é que ultrapasse esse número de vendas. Ele afirma que haverá muita variedade de pescado e também da forma como é feito.

Veja a reportagem abaixo: