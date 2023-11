Feira dos Ipês será realizada neste sábado em Três Lagoas

A partir deste sábado (25), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), em parceria com a Associação de Moradores de Bairro dos Ipês, inicia uma edição da feira itinerante no Bairro Ipê 4, com início às 18h e término às 22h.

Neste primeiro momento, a denominada “Feira dos Ipês” será realizada de forma experimental pelo período de três meses, todos os sábados, e conforme a adesão e presença do público poderá ser estendida ou se tornar permanente.

Na Feira dos Ipês serão comercializados produtos artesanais e comidas típicas que são vendidas na Feira Central. O local será na Praça dos Ipê, entre as ruas Ana Queiroz Dutra, Nicola Gualhardi e Caetano Bruschi, no bairro Ipê 4.