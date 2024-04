Feriadão termina sem mortes e com dois acidentes nas rodovias federais de Três Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Semana Santa 2024, em Mato Grosso do Sul. Entre os dias 28 e 31 de março, em Três Lagoas, foram registrados dois acidentes, resultando em uma pessoa ferida. Não houve ocorrências graves nem mortes. No mesmo período do ano passado, foram registrados dois acidentes e oito feridos.

Ao todo, 233 multas foram registradas, sendo cinco por alcoolemia e 16 por ultrapassagens indevidas. Houve redução no número de flagrantes de excesso de velocidade, com 200 registros este ano, em comparação com os 579 de 2023.

Continue Lendo...

Nas fiscalizações, a PRF flagrou 12 condutores e passageiros sem o dispositivo de segurança adequado. No ano passado, foram registradas cinco multas por cinto de segurança, representando um aumento na incidência de 140%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No combate à embriaguez ao volante, 237 testes de etilômetro foram realizados, sendo 10 a menos do que em 2023. Como resultado, cinco motoristas tiveram os veículos apreendidos e duas pessoas foram detidas por tráfico de entorpecentes.

Resultado da operação no estado

Durante a operação, a PRF registrou 18 acidentes, sendo cinco considerados graves e 18 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Em 2023, foram registrados 19 acidentes, sendo 7 graves, resultando em 23 pessoas feridas e uma morte.

Foram flagrados 158 condutores e passageiros sem o cinto de segurança, 28 crianças sendo transportadas fora do dispositivo de segurança e 374 ultrapassagens indevidas. No total, 1.821 autuações foram registradas.

Os policiais rodoviários federais realizaram também 2.661 testes de alcoolemia, com isso 64 condutores foram flagrados dirigindo após consumir álcool. Uma pessoa foi presa por essa infração em 2024.

* Com informações da Polícia Rodoviária Federal