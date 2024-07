Festa Julina Abrasel iniciará em 12 de julho no Shopping de Três Lagoas

A Festa Julina Abrasel vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de julho, no Shopping de Três Lagoas. Em entrevista ao programa RCN Notícias, desta segunda-feira (8), o Brenner Salviano, um dos organizadores, falou sobre o evento, que devem movimentar a gastronomia, economia e cultural local.

“A gente aproveita a festa justamente nesse período de parada da fábrica para movimentar a economia local. A expectativa é que o festival seja muito movimentado. Já estamos montando toda a estrutura para as pessoas prestigiarem o evento”, explicou Brenner Salviano.

O evento iniciará na sexta-feira (12), com o show da banda Rastapé, que é uma das maiores bandas de forró do Brasil, conhecida nacionalmente. A apresentação musical abrirá o festival gastronômico caipira com diversos pratos típicos da região com muita comida e bebida.

No sábado (13), a festa será comandada com a cantora de samba Alba Lessa. E no domingo (14), o evento será fechado com o show da dupla sertaneja Anderson e Claudinho. A entrada é gratuita. Haverá também apresentação de quadrilha, decoração temática, área kids e dançarinos para interação com o público.

