Festival da UFMS promove espetáculos, atrações e cursos gratuitos em Três Lagoas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está promovendo o Festival Mais Cultura, que acontece pela primeira vez, na unidade de Três Lagoas. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, oferecendo espetáculos, apresentações artísticas e cursos.

Algumas atrações ocorreram ao longo da última semana, mas os eventos principais estão programados para acontecer entre os dias 27 e 30 de setembro. Já os cursos estão previstos para o dia 5 de novembro, ao longo de todo o dia.

O coordenador Vinícius Marcel destacou a necessidade de realização de inscrição prévia pela internet. Ele convida a população para participar do festival. "Venha prestigiar o nosso evento. Todas as atrações do Festival Mais Cultura são totalmente gratuitas e abertas para todas as idades. Tragam seus familiares e amigos, será uma grande alegria receber todos vocês aqui na universidade", comenta Marcel.

Os eventos serão realizados no Anfiteatro Dercir, no Campus II da UFMS. Confira a programação:

27/09, 19h30 : Dueto – Viola e Violão

28/09, 19h : Espetáculo Orquestral (Auditório Maior, Bloco 8)

30/09, 19h30 : Conjunto Três Lagoas UFMS (Auditório Maior, Bloco 8)

09/04, 11h : Grupo Musical Destacado e Canto Lírico

10/05, manhã e tarde : Oficinas e minicursos culturais, incluindo masterclasses de piano e regência, além de jogos teatrais.