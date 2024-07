Fim de semana será de tempo seco e quente em Três Lagoas

Clima de deserto, assim indica a previsão do tempo, seco, baixos valores de umidade relativa do ar e não tem previsão de chuva. A sexta-feira (26), será de sol com algumas nuvens, e aumento gradativo da temperatura, em Três Lagoas.

A atuação de um bloqueio atmosférico mantém o céu com sol predominante e variação de nebulosidade, enquanto um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas se mantêm estáveis e acima da média, com uma leve elevação ao longo do final de semana.

Os ventos soprarão predominantemente do quadrante leste/nordeste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. É possível que ocorram rajadas pontuais de vento acima de 50 km/h, principalmente nas regiões mais expostas.

Para o final de semana a previsão indica que o cenário não muda, temperatura mais amenas ao anoitecer e amanhecer, e de tempo seco.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 15°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.