Final de semana será de tempo seco e quente em Três Lagoas

Tempo estável, ensolarado e seco, é o que indica a previsão do tempo para o final de semana. A sexta-feira (7), será de céu limpo, sol o dia todo sem nuvens no céu, e baixos valores da umidade relativa do ar, em Três Lagoas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido a presença do ar seco, são esperadas altas amplitudes térmicas, podendo atingir até 26°C de variação no mesmo dia.

Além disso, as temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer, em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 16°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.

No sábado (8), e no domingo (9), o cenário não muda, tempo seco, ensolarado e sem previsão de chuva para Três Lagoas.