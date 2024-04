Jovem suspeito de tráfico é preso pela Força Tática com crack e dinheiro

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem, de 18 anos, com cinco gramas de crack, na manhã desta quinta-feira (18), na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Após denúncias anônimas no Disk 190 da Polícia Militar, de que uma pessoa estaria vendendo drogas na região do Paranapungá, a equipe de Força Tática passou a realizar rondas pelo bairro, onde localizaram um suspeito com as mesmas características repassadas aos militares.

O homem teria sido abordado e com ele encontrado pedra de crack. Ainda foram apreendidos pelos policiais militares, uma balança de precisão e aproximadamente R$ 250 em diversas cédulas de R$ 10, R$ 5 e R$ 2. Aos militares o homem relatou ser usuário de drogas e que o entorpecente seria para consumo pessoal.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi levado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil.