Força Tática cumpre mandado de prisão durante abordagem de rotina no Orestinho

Policiais militares da Força Tática, do 2º Batalhão de Polícia Militar, cumpriram um mandado de prisão ao abordarem um homem, de 25 anos, para averiguação de rotina, nesta quinta-feira (20), no condomínio Gilson Teixeira, no conjunto Habitacional Orestes Prata Tibery (Orestinho), em Três Lagoas.

Durante patrulhamento, os militares abordaram o suspeito, que foi revistado, e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarem o nome do suspeito no banco de dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), descobriram uma ordem de prisão expedida pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas, pelo crime de tráfico de drogas.

A ordem de prisão foi lida ao homem, que foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde ficou à disposição da justiça.