Segunda-feira registra 9°C e manhãs serão 'geladas' durante a semana em Três Lagoas

Após o fim de semana mais frio do ano, em Mato Grosso do Sul, com mínimas recordes perto de 0°C, as manhãs continuam “geladas” pelos próximos dias. Em Três Lagoas, a segunda-feira (12), registrou temperatura mínima de 9°C e, a máxima, não passará dos 24°C. O dia será de sol sem nuvens no céu.

E de acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o frio deve continuar até quinta-feira (15).

Ao longo da semana, o tempo começa a esquentar gradativamente e os termômetros devem chegar a 37°C, principalmente nas regiões Norte, Sudoeste, Pantaneira e Leste.

Para esta segunda-feira (12) e terça (13), a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade por conta de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Nestes dias estão previstas temperaturas mínimas entre 4 e 8°C e máximas entre 19 e 23°C para as cidades do Sul, Leste e Sudeste.

Aliado ao tempo mais quente e seco, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10 e 30%. As condições meteorológicas facilitam a propagação de incêndios por isso o alerta constante pedindo que a população não ateie fogo tanto nas cidades quando na área rural.