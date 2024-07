Futebol ajuda no resgate de dependentes químicos

Evangelho e futebol. Uma união que pode parecer estranha, mas é uma ferramenta poderosa que está sendo usada em uma casa mantida pela igreja evangélica para resgatar homens do mundo das drogas.

O Projeto Resgate, da igreja evangélica Brasa Viva, em Três Lagoas, atende atualmente doze homens, que buscam se livrar do vício do alcoolismo, maconha, cocaína e crack.

Há doze anos, o projeto trabalha na recuperação de dependentes químicos, levando a palavra da bíblia, afazeres na manutenção da casa, confecção de pães e esporte.

“Pessoas que querem uma mudança, uma transformação através da palavra de Deus, são inseridas na casa de forma voluntária, sem imposição, onde ficam por nove meses até um ano”, explica o pastor Luiz Alberto de Lima.

A casa também ajuda a recolocar esses homens no mercado de trabalho, assim que se sentem confiantes a saírem para enfrentar os problemas do mundo externo.

“Além dos afazeres da casa, temos alguns residentes no que chamamos de período probatório, onde nós ajudamos eles a encontrar um emprego, ou seja, ele é reinserindo na sociedade”, pontuou o pastor.

E, quando o assunto é esporte, o futebol é unanimidade entre os residentes da casa, que treinam de duas até três vezes por semana.

“O futebol faz parte do evangelismo. Três vezes na semana, levamos esses homens para a prática esportiva, que serve como estímulo, valorizando a pessoa”, disse o pastor Luiz.

O grupo também participa do Campeonato Evangélico de futebol Society, onde diversas igrejas e agremiações competem no campo de terra que fica na própria casa de recuperação.

“Estamos organizando a quinta edição do campeonato. Aí, os irmãos de igreja, pastores, se tornam atletas. Fica aqui o nosso convite para o próximo torneio. Igrejas, agremiações, só nos procurar. É oração e ficha de inscrição, mas o título de campeão é dentro de campo” finalizou o pastor, com muito bom humor.