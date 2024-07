Ginásio de Esportes será reformado neste ano

O ginásio poliesportivo Cacilda Acre Rocha deve passar por manutenção e reforma durante o segundo semestre. A reforma será feita em parte do telhado que está quebrado e haverá a substituição dos reservatórios de água que são de amianto. Por conta do telhado danificado, a arquibancada do ginásio foi interditada para evitar acidentes.

A obra orçada em mais de R$ 380 mil está em processo licitatório, inclusive, já publicado no Diário Oficial do Município. Tanto o telhado, quanto as duas caixas de água são de amianto. A fibra do amianto é considerada cancerígena, em razão disso, o uso do amianto foi banido em 66 países.