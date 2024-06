Goleiro três-lagoense 'Jão' defenderá o time do Marília de São Paulo

O goleiro três-lagoense, João Vitor dos Santos, de 13 anos, conhecido como 'Jão' deixa Três Lagoas em busca do sonho de se tornar jogador profissional. O goleiro de 1,85 metros de altura vai jogar pelo time do Marília, do interior de São Paulo.

'Jão' é mais um atleta formado em Três Lagoas que se destacou nos gramados e despertou olhares de times profissionais. O goleiro conhecido por grandes defesas foi visto pelo olheiro do Marília, durante um jogo, e agora, segue rumo ao estrelado do esporte.

A trajetória do atleta está só no começo, mas ele já pensa no futuro. “Fico bastante nervoso com esse momento, mas meu desejo é jogar pela seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo e, também, defender a camisa do Corinthians”, contou Jão.

A técnica do 'Jão' ressaltou o potencial do atleta e confia que o goleiro vai brilhar nos estádios do Brasil, e relembrou que quando o empresário o viu jogar já quis contratá-lo. “Treino o 'Jão' há um ano. Eu o vi jogando pelo Recanto do Galo, no Madrugadão, e convide ele para treinar comigo. Logo vi potencial nele e comecei a prepará-lo, porque o nível do futebol em São Paulo é muito grande". contou.

A Ellen Silva, mãe do 'Jão', contou que não é fácil ver o filho sair de casa tão cedo. Ela disse que vai ficar em Três Lagoas com uma mistura de emoções, entre aflição e alegria ao ver o filho realizando um sonho. “O coração fica apertado, mas eu acredito nele e em tudo que já ensinei para ele”, expressou.

