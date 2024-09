Governador apresenta projeto Rota da Celulose aos deputados estaduais

O governador Eduardo Riedel (PSDB) apresentou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o projeto de concessão das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267, denominada Rota da Celulose. A proposta abrange 870,4 km de estradas que conectam Campo Grande ao Estado de São Paulo, passando por sete municípios em áreas urbanas e dois em áreas rurais.

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), destacou que o projeto é fundamental para o crescimento do Estado, gerando segurança nas rodovias e incentivando negócios. “O Poder Público nem sempre consegue fazer os investimentos necessários, por isso essa parceria com a iniciativa privada é importante, unindo cuidado ambiental, sustentável e social”, afirmou.

Atualmente, essas rodovias possuem predominantemente pista simples, com alguns trechos da terceira faixa: 11 km na MS-040 e cerca de 40 km nas Federais. As obras previstas incluem a ampliação da capacidade das estradas, com acostamentos, faixas adicionais, duplicações, vias marginais, viadutos, passarelas e contornos urbanos. Os investimentos serão concentrados principalmente nos primeiros oito anos de concessão.

Entre os destaques do projeto está a duplicação de 96,3 km entre a planta industrial da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, e o perímetro urbano de Campo Grande, além da readequação de 3,2 km já duplicados na capital. Serão implantados contornos urbanos em quatro cidades e investidos 11,1 km em marginais na área urbana de Campo Grande.

O projeto também prevê 83 torres de internet wireless gratuitas aos usuários e a instalação de 12 pontos de pedágio, com tarifas de R$ 0,1613 por milha em pista simples e R$ 0,2258 em pista dupla. A concessão de concessão está marcada para 12 de dezembro na Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo.

