Governo anuncia R$ 17 mi em recapeamento

O governador Eduardo Riedel (PSDB) anunciou R$ 17 milhões em recapeamento para Paranaíba. Nesta semana, ele reuniu- se com a delegação liderada pelo prefeito Maycol Queiroz e anunciou o recapeamento de ruas do município, além da construção de um túnel na BR-158, para travessia dos trabalhadores do parque industrial.

“Vai beneficiar muito os trabalhadores do parque industrial. Na volta do trabalho, eles precisam atravessar uma pista dupla que é muito perigosa para ir para cidade. É uma rodovia muito movimentada e, agora, o governador vai resolver.

Continue Lendo...

O investimento será de R$ 900 mil”, informou o prefeito.

Outros projetos do Estado na cidade vão avançar, entre eles, o recapeamento da pista do aeroporto (R$ 5,6 milhões) e a iluminação do local (R$ 1,3 milhão), assim como o acesso a Usina Cedro, que vai receber a pavimentação de 7 km, no valor de R$ 35 milhões.

“São obras que vão melhorar a qualidade de vida da população e dos trabalhadores de Paranaíba. Nosso foco é contribuir para o desenvolvimento da cidade, atendendo as prioridades que são definidas pelas lideranças locais”, declarou o governador.

Riedel destacou ainda que as obras são compromissos firmados com a cidade no setor rodoviário e investimentos de infraestrutura urbana, que impactam diretamente na vida da população, temos que ouvir as demandas locais. “O Estado não pode avançar se os municípios não avançarem e só pode se fazer isto, com uma gestão municipalista”, completou.