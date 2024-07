Governo lança programa com passagem aérea de até R$ 200 a aposentados

O Governo Federal lançou o programa Voa Brasil, que vai ofertar passagens aéreas de até R$ 200 a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O objetivo visa fomentar a inserção de novos usuários ao modal aéreo e promover a eficiência do setor por meio da utilização de poltronas vazias nas aeronaves.

Segundo o Governo Federal, o Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, que deixar o transporte aéreo mais acessível e democrático no país. A parti de agora, todos os aposentados do INSS podem viajar com passagens de até R$ 200 o trecho, independente da faixa de renda.

Continue Lendo...

O ministro de portos e transporte aéreo, Silvio Costa Filho, o programa vai fomentar o setor da aviação. “Os aposentados do INSS de qualquer faixa de renda terão direito ao benefício em Mato Grosso do Sul. Será disponibilizado o limite de duas passagens aéreas por ano”, reforçou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ter acesso ao benefício basta acessar o site do Voa Brasil. É necessário ter cadastro ativo no gov.br e ter conta nível prata ou ouro. Outro requisito é não ter comprado qualquer passagem aérea nos últimos 12 meses no site. Para solicitar a passagem o passageiro precisa selecionar a cidade de origem e destino e depois ir para a sessão de pagamento, que deve ser concluída em uma hora.

Veja mais na reportagem abaixo: