Governo prepara entrega de ponte próxima à BR-262 no Córrego do Pombinho

Os proprietários de fazendas no entorno do Córrego do Pombinho devem receber investimentos do governo estadual visando melhorias no transporte regional. Uma nova ponte está sendo finalizada na estrada principal da comunidade.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está realizando a substituição de uma ponte de madeira por uma de concreto em uma estrada vicinal próxima à BR 262, que atravessa o Córrego do Pombinho. Essa via é a principal rota de acesso ao Parque Municipal do Pombo e conecta-se a outras estradas que ligam às fazendas e plantações de eucalipto na região, todas situadas no município de Três Lagoas.

Continue Lendo...

Essa demanda foi apresentada pela Prefeitura de Três Lagoas, em novembro de 2021, e está sendo atendida com recursos estaduais. As obras foram iniciadas em agosto de 2023 e, segundo o secretário titular da pasta, Hélio Peluffo, a substituição da ponte pode proporcionar maior segurança no transporte dos agricultores, que solicitaram essa melhoria ao poder público. A assessoria também ressaltou que a ponte de concreto demanda menos custos de manutenção em comparação com a de madeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entretanto, ainda não há previsão para a pavimentação asfáltica da estrada, conforme informações da pasta. O secretário municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, José Mauro de Grandi, que acompanhou parte das obras, afirmou que a nova ponte deve facilitar o escoamento da carga produzida nas fazendas da região do Pombinho. A secretaria foi responsável por emitir o licenciamento ambiental do empreendimento.

Apesar de totalmente construída e finalizada, a ponte aguarda os trâmites de medição, conduzidos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), antes de ser entregue oficialmente. Não há prazo para a utilização da ponte pelos condutores locais, e ainda não foi definida uma data para a cerimônia de entrega da obra, conforme informou a assessoria da Secretaria Estadual da Casa Civil.

Veja a reportagem abaixo: