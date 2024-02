Grupo RCN e Influx realizam 'Café com Negócios' para empresários de Três Lagoas

Na próxima terça-feira (6), o Grupo RCN e a escola de idiomas Influx vão realizar mais uma edição do ‘Café com Negócios’, uma oportunidade de promover conexões e ampliar a rede de contatos de empreendedores de Três Lagoas.

O ‘Café com Negocios’ surgiu com objetivo de entregar resultado para os empreendedores, utilizando experiências de outros empresários de sucesso. Nesta edição, os convidados serão Bruno Teixeira, empresário e investidor no ramo da construção civil e Diego Gomes, empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas.

Empreendedores, empresários, ou profissionais liberais, estão convidados a ter uma manhã de conhecimento e, claro, de muitos negócios. Esta edição do ‘Café com Negócios’ vai ser realizada no Hotel OT, em frente a Lagoa Maior, em Três Lagoas.

