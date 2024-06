Hemosul abre processo seletivo com vaga para Três Lagoas

O Hemosul está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais da área médica. Conforme o edital publicado no Diário Oficial, são ofertadas oito vagas, sendo três para Campo Grande, duas para Dourados, e uma para cada unidade de Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.

O salário base é R$ 3.118,00 mais benefícios totalizando em R$ 5.624,00. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais. De acordo com a coordenadora da unidade de Três Lagoas, o profissional vai realizar triagem clínica e entrevista médica que antecedem a doação.

Continue Lendo...

“A triagem é de suma importância, assim como os demais processos, pois identifica se o doador estar apto ou não para a doação de sangue. O profissional atuará também no atendimento de primeiros socorros, caso haja necessidade”, explicou a coordenadora do Hemosul de Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

As inscrições vão até 24 de junho e devem ser feitas pela Central de Concursos da Secretaria de Administração, pelo site concursos.ms.gov.br. É necessário encaminhar as certificações necessárias descritas no edital. O resultado será publicado dia 12 de julho. A convocação deve ocorrer dia 29 de julho.

O processo seletivo vai usar como critério a avaliação de currículo do candidato, que será classificado ou eliminado de acordo com a pontuação. Os diplomas de mestrado, doutorado ou pós-graduação também contaram pontos, além de experiência prévia na área e participação em cursos com certificação.

Veja na reportagem abaixo: