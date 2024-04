Mulher denuncia ex e danifica veículo

Na noite desta segunda-feira (1), um homem acabou sendo levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), após ser acusado por moradores de ter agredido a ex-mulher, até ela desmaiar, na rua Rolando Lero, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas (MS).

Para os militares a mulher relatou que teria rompido o relacionamento com ele e que estaria incomodada com o fato do ex visitar o vizinho o qual é amigo. A mulher teria discutido com o ex e passado a danificar o carro dele.

Questionado sobre as agressões, o homem e as testemunhas negaram que ele tivesse agredido a mulher, mas que ela após tentar danificar o carro dele, teria sofrido um desmaio e caído ao solo sozinha.

Mesmo com a afirmação das testemunhas, o homem foi levado para a Depac, onde Ele é a mulher foram ouvidos pelo delegado plantonista. Além de ir parar na delegacia, o homem teve o carro danificado, como pneus furados, lataria amassada e segundo as testemunhas, até gasolina, a ex-namorada teria jogado no veículo, ameaçando atear fogo.

O caso será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).