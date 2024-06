Homem cai de moto e quebra o pé na área Central de Três Lagoas

Um homem, de 43 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Auxiliadora, após sofrer uma queda de moto, na noite desta segunda-feira (3). O caso ocorreu na avenida Advogado Rosário Congro, no cruzamento com a rua Oscar Guimarães, no Centro de Três Lagoas.

Por volta de 18h30, a vítima perdeu o controle da moto ao passar por uma lombada e caiu. Com a queda, ele sofreu diversas escoriações pelo corpo e uma fratura exposta em um dos pés. A primeira ambulância a chegar foi uma Unidade de Suporte Básico, que prestou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Suporte Avançado, que o levou ao Hospital Auxiliadora.

A vítima estava consciente e orientada. A Polícia Militar foi informada sobre o acidente. Motoristas que passavam pelo local reclamaram que a pintura da lombada na via estava apagada, o que poderia aumentar os riscos de acidentes.