Homem é baleado em roda de amigos e levado pra UPA

Na noite desta terça-feira (24), um jovem de 19 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após ser baleado no peito. A Polícia Militar foi acionada às 18h30, quando o jovem foi deixado no local por conhecidos, com um ferimento causado por arma de fogo.

Ao ser levado para a emergência, a vítima foi atendida pela equipe médica. Segundo informações repassadas aos policiais, o projétil atingiu o lado direito do peito e transfixou o corpo do rapaz, sem causar complicações graves que pudessem colocar sua vida em risco. Após receber os devidos cuidados e curativos, o jovem foi liberado.

Continue Lendo...

Durante a abordagem policial, o rapaz afirmou que não desejava registrar queixa contra o autor dos disparos. Ele relatou que estava próximo a um bar, na região do "pesqueiro", no bairro Vila Haro, acompanhado de outras pessoas, quando o suspeito se aproximou e realizou quatro disparos. O alvo, segundo o jovem, seria outro integrante do grupo, e ele declarou não ter mais informações sobre o ocorrido.

A guarnição da Polícia Militar registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), classificando o caso como tentativa de homicídio.