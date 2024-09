Homem é denunciado por ameaças de agressão e danos ao carro da ex-namorada por ciúmes

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas recebeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo uma mulher, de 40 anos, e o ex-companheiro, um homem de 36 anos, nessa segunda-feira (9). O caso ocorreu no sábado (7), em frente a um restaurante no Centro da cidade.

De acordo com a vítima, ela e o agressor mantiveram um relacionamento de cerca de dois anos e oito meses, encerrado no final de junho deste ano. No sábado, o ex-companheiro enviou mensagens via WhatsApp, alegando tê-la visto com outro homem e enviou uma foto do veículo da vítima, ameaçando danificá-lo e questionando "por onde que eu começo?".

A vítima solicitou medidas protetivas por segurança, mas, até o momento, não expressou o desejo de representar criminalmente contra o agressor. Foi informado que ela tem um prazo de seis meses, a partir da data em que tomou conhecimento da autoria do crime, para apresentar uma queixa-crime, se decidir prosseguir legalmente. Caso opte por não agir, a possibilidade de ação será extinta.

Foi esclarecido que, se a vítima renunciar ao direito de queixa, a punição do agressor será imediatamente cancelada, sem possibilidade de arrependimento futuro. A polícia dará sequência ao processo para a concessão das medidas protetivas e garantir a segurança da vítima.