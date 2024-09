Homem é preso ao tentar subornar PM da Força Tática com dinheiro e pacotes de alho

Um caso de corrupção ativa foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac), nesta segunda-feira (23). No entanto, o fato ocorreu no sábado (23), no Posto Fiscal do Jupiá, no trecho urbano da BR 262, quando um homem, de 50 anos, foi detido por tentar subornar um policial militar.

Segundo relato do cabo da PM, que estava de serviço no local, o suspeito pilotava uma moto e se aproximou solicitando uma conversa. Ele alegou estar transportando uma carga, com 500 kg de alho de São Paulo, sem nota fiscal, e ofereceu o valor de R$ 150, além de parte da carga, para que o policial o deixasse passar, mesmo sem a documentação necessária.

Diante da proposta, o cabo da Polícia Militar imediatamente informou que a ação configurava crime e que ele não aceitaria a oferta. O suspeito, ao perceber que o suborno não teria sucesso, tentou fugir do local. O policial, então, solicitou apoio e uma equipe da Força Tática.

Um segundo militar da Força Tática, que também estava em serviço no Posto Fiscal, conseguiu abordar o homem enquanto ele tentava fugir. Após a negativa do policial, o autor buscou informações sobre a regularização da carga e os impostos a serem pagos.

Durante a abordagem, o proprietário da carga apareceu e confirmou que o suspeito trabalhava para ele. Embora o empresário tenha sido qualificado como suspeito na ocorrência, não houve elementos suficientes para sua detenção, uma vez que ele não participou diretamente da tentativa de suborno, segundo a polícia.