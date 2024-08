Homem é preso com arma de fogo artesanal após ameaçar ex-mulher e o atual namorado

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, ameaça contra ex-mulher e o atual namorado dela. O caso aconteceu na noite do último sábado (3), no bairro Nova Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), do 2°BPM, foi acionada para comparecer na avenida Maria Guilhermina Esteves, próximo do posto de saúde do bairro, onde um homem armado estaria ameaçando a ex-mulher e o atual namorado dela.

Os policiais conseguiram localizar este homem, e no carro foi encontrado uma arma de fogo, artesanal de calibre 38, com uma munição intacta. Ao ser questionado os motivos da ameaça, o homem relatou que foi casado com a mulher por nove anos, e que no mês passado descobriu por um aplicativo de mensagens que a mulher mantinha um relacionamento extra conjugal. Ele disse ter adquirido a arma porque o atual namorado anda armado com uma pistola e que era pra se proteger.

Já a mulher, acusa o ex-marido de não aceitar o fim do relacionamento, além de ter ficado sabendo que ele importunava a filha de 12 anos, ao andar pelado pela casa após o banho quando a mulher não estava em casa.

Ele foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por pose ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica.