Homem é preso por manter relações sexuais com menor de 12 anos.

A Polícia Militar foi chamada no início da madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas (MS), para atender um caso de estupro de vulnerável.

No local os militares da Rádio Patrulha, encontraram a mãe da vítima, que relatou estar morando de forma conjugal com o suspeito, que seria primo dela a pouco mais de um mês.

Achando estranho as atitudes da filha, que teria passado a ficar agressiva com a mãe e mais apegada e sentimental com o padrasto, a mulher teria chegado do trabalho e questionado a filha sobre o que estaria acontecendo.

Após os questionamentos da mãe, a menina de 12 anos, teria confessado estar mantendo relações sexuais com o padrasto de 20 anos, na forma consentida e que ambos “estariam apaixonados”.

Indignada a mulher partiu para cima do esposo, que procurou abrigo em uma residência próxima, onde reside a avó de ambos. Ao perceber que a Polícia Militar havia chegado no local, na companhia do Conselho Tutelar, o homem retornou ao imóvel e recebeu voz de prisão.

Na delegacia o homem de 20 anos, e a entrada de 12 anos, confessaram estar tendo um caso a vários dias e que alguns dias atrás, o suspeito teria tirado a virgindade da menina de forma concedida e que diariamente eles transavam, inclusive sem o uso de preservativos muitas das vezes. Necessitando ser ministrado medicação abortiva, para impedir que a menina engravidasse.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e foi levado à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A menor e a mãe acompanharam a conselheira tutelar.