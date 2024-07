Homem é roubado e agredido por dupla na região da NOB em Três Lagoas

Nesta terça-feira (2), foi registrado um roubo a um homem, de 42 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (1), na rua Coronel Lima Figueiredo, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

A vítima relatou à 3ª Delegacia de Polícia Civil que, enquanto caminhava pela rua, perto do Centro Educacional Infantil (CEI) “Nossa Senhora Aparecida”, na antiga região da Noroeste do Brasil (NOB), foi cercada por dois homens. Os suspeitos anunciaram o roubo e a agrediram com um soco no rosto.

Os ladrões fugiram no sentido NOB levando a sacola da vítima. Devido à iluminação pública precária, a vítima não conseguiu identificar os assaltantes, mas descreveu um como alto e o outro de estatura mediana.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que buscará imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos.