Homem em surto quebra UBS, causa pânico e morre durante intervenção da PM

Matheus Dias da Silva, 26 anos, foi morto em decorrência a uma intervenção policial, na tarde desta quarta-feira (25), após um surto psiquiátrico e danos à uma Unidade Básica de Saúde Familiar (UBS-F), no Conjunto Habitacional Orestinho, oeste de Três Lagoas (MS).



No período da tarde Matheus foi até a UBS-F (Pastor Marcos Rogério), a procura de remédios de uso controlados para o controle de problemas psiquiátricos. Segundo funcionário da unidade, os medicamentos são controlados e enviados de acordo com o controle de receitas medicas expedidas pelo Centro de Atendimento Psicológico e Social e de tratamento de Drogas (CAPS-AD), e devido a receita de Matheus ter vencido, o mesmo não estaria indo te o CAPS-AD e sempre em algumas situações, ia ate o posto retirar algumas doses do medicamento.

Devido a farmacêutica que rotineiramente atendia Matheus e conseguia contornar a situação, ter entrado de férias, Matheus em surto e sob influência de entorpecente, teria se exaltado, mas os funcionários conseguido contornar a situação e mesma a Polícia Militar ter sido chamada, Matheus teria saindo sem causar problemas, antes da chegada dos militares.

Segundo os relatos de funcionários do local, minutos após a viatura da Polícia Militar deixar o posto se saúde, Matheus teria retornado alterado e com algo em mãos, passado a danificar as portas de vidro do local, mobília e bater na janela da farmácia, exigindo o medicamento e dizendo que mataria a farmacêutica, por não dar seu medicamento.



O posto de saúde estava lotado e em pânico os pacientes, grávidas, crianças e idosas passaram a entrar em desespero e mesmo temendo que fossem mortas, funcionários e funcionárias da UBS-F levaram os pacientes para fora da unidade e acionaram a Polícia Militar novamente. A viatura de Rádio Patrulha que estava na região, deslocou para o local e os militares pedido apoio ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), apoio de outras viaturas.



A equipe de Força Tática deslocou para apoiar a Rádio Patrulha, que teria visualizado Matheus correr para o Residencial Alexandre, onde teria se escondido em um apartamento. Segundo a Polícia Militar, foi feito um cerco ao local e durante a tentativa de prisão, Matheus armado com uma faca, teria partido para cima dos militares, que teriam atirado contra Matheus, que ferido morreu durante a tentativa de resgate.



Assim que a morte de Matheus foi confirmado por médicos do Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora para onde Mateus teria sido levado pelos policiais, a Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para comparecer no apartamento, onde teria ocorrido a morte e posterior ao posto de saúde, local que teria iniciado tudo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como homicídio simples decorrente de alto de resistência a prisão.