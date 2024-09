Homem invade casa de familiares e é preso por desacato e racismo

Um caso de violência doméstica foi registrado, na tarde de segunda-feira (23), no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas. A vítima, uma mulher de 28 anos, acionou a polícia após um homem de 30 anos, sobrinho do marido dela, aparecer visivelmente alterado e armado com um pedaço de pau, fazendo ameaças contra o casal.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito em estado de agressividade. Ele tentou agredir a guarnição e, após resistir à prisão, foi contido. Mesmo assim, continuou a proferir ameaças e ofensas, inclusive de teor racista, contra os policiais.

O agressor, que sofreu escoriações durante a resistência e a prisão, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas recusou atendimento médico. A vítima expressou a intenção de processar o sobrinho pelas agressões e ameaças sofridas.