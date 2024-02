Homem tem casa invadida e acaba esfaqueado em Três Lagoas

A Força Tática da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam uma ocorrência de esfaqueamento, na noite deste domingo (11), na rua Eunice de Campos, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

No local, os militares encontraram um homem, de 49 anos, com uma perfuração de faca, no lado esquerdo do tórax e alguns cortes no braço esquerdo. Questionado sobre as lesões, o homem teria relatado que uma pessoa teria invadido sua casa e tentado matá-lo. No entando, alegou nao saber os motivos e nem onde o suspeito poderia ser encontrado. A pessoa, segundo ele, teria o apelido de 'Fuminho'.

Durante o atendimento à vítima, dois jovens e um adulto estiveram no local e relataram aos policiais que o esfaqueado, minutos antes, teria agredido duas pessoas. Elas estavam sentadas em uma calçada na frente de uma casa, na rua Maria Guilhermina Esteves.

Conforme os relatos, o suspeito estava alterado e teria agredido primeiro um dos jovens com um soco na nuca e, posteriormente, sacado uma faca pequena. Ele tentou esfaquear o outro. Os dois garotos tiveram alguns pequenos cortes nos braços.

Uma mulher, de 41 anos, mãe de um dos garotos, também foi lesionada no braço, ao tentar defender o filho e o colega. Após deixar o local, o homem, de 49 anos, seguiu para sua casa, onde acabou sendo esfaqueado supostamente em um ato de vingança.

Durante o atendimento feito pelos socorristas e paramédico do Samu, o homem se manteve bastante alterado, fazendo ameaças para os garotos e os pais, que acompanhavam o trabalho da Polícia Militar. Ele foi levado ao Hospital Auxiliadora.

Policiais da Força Tática ouviram todos os envolvidos e registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A 3ª Delegacia de Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.