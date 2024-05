Hospital Auxiliadora de Três Lagoas celebra 105 anos; confira a programação

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas completou 105 anos neste mês. Ao longo dos anos, o hospital se modernizou e se tornou referência em Mato Grosso do Sul. Construído em 1919 por meio do esforço e união de um grupo de pessoas da própria comunidade, o hospital foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Corrêa, Bispo da Diocese e governador do Estado de Mato Grosso.

Em 1927 foi criada a Fundação da Associação Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1928, impasses e dificuldades provocaram o fechamento da instituição. Mediante as reclamações da população que necessitava de atendimento médico. No ano seguinte, a Câmara Municipal resolveu doar o hospital à Diocese, acreditando que a igreja encontraria uma maneira de sustentar uma obra beneficente.

Solicitadas pelo Bispo Diocesano D. Antônio de Almeida Lustrosa, as irmãs da congregação filhas de Maria Auxiliadora, da qual originou-se o nome do hospital, chegaram até a cidade em meados de agosto de 1929 para tomar conta da instituição.

A missão das irmãs salesianas filhas de Maria Auxiliadora, a serviço do próximo, continua ativamente, com um atendimento humanizado onde a vida é prioridade, como destacou a irmã Iara Poffo, coordenadora da pastoral da saúde do hospital.

“Hoje, estamos abrindo nossas atividades alusivas aos 105 de fundação do hospital. E não poderíamos deixar, também, morrer uma marca também importante, a marca e espiritualidade salesiana e amor a nossa mãe auxiliadora lembrando esperança e amor aos pacientes”, contou a irmã Iara Poffo.

Passados todos esses anos, o hospital também se modernizou, tanto na parte de atendimento, equipamentos, serviços oferecidos, e também na gestão hospitalar. Atualmente, é administrado por Marcus Antônio Calderón, que falou dos avanços conquistados à frente da instituição.

“Temos buscado todas as coisas boas que, hoje, estão no mercado à disposição para serem usados nos pacientes. E ainda estamos melhorando nossa infraestrutura, nosso quadro de pessoas e tecnologias, e colocando tudo à disposição da população”, ressaltou Marcus Antônio Calderón.

O atual diretor do Hospital Auxiliadora destacou que o equilíbrio financeiro e gestão hospitalar foram pontos positivos adquiridos no período em que está à frente da administração do hospital, que atualmente, conta com cerca de 900 funcionários colaboradores celetistas e uma equipe médica de mais de 200 profissionais.

Programação

Nesta terça-feira (28), as comemorações em alusão ao aniversário do hospital auxiliadora continuam. Às 17h30 acontecerá, na capela do hospital, a missa em ação de graça por todo o trabalho realizado ao longo dos anos. E a caridade segue como o principal lema das irmãs salesianas.

